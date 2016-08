Laura affiche ses aisselles au naturel: "Les femmes ne devraient pas avoir honte de leur corps"

Belgique

"Je voulais juste mettre en avant le fait que les femmes ne devraient pas avoir honte de leur corps et devraient pouvoir faire ce qu’elles veulent. Je ne veux pas dire qu’il est mieux de ne pas s’épiler ou de s’épiler, je veux dire qu’on devrait avoir le choix", explique Laura. Lorsqu’elle a posté une photo d’elle montrant ses aisselles au naturel sur son compte Facebook, la jeune femme était loin d’imaginer le torrent de réactions violentes qui allait s’en suivre.

À l’heure d’écrire ces lignes, sa photo a déjà récolté plus de 2.800 commentaires et a été partagée 1.300 fois. "Je veux bien comprendre certaines choses mais là, c’est absolument dégueulasse, c’est pas propre, pas hygiénique et moi je supporte absolument pas les poils, alors voir ta photo ça me donne limite la nausée. Après, tu fais ce que tu veux mais affiche pas ça comme ça car pense aux gens qui n’aiment pas et qui trouvent ça dégueulasse", peut-on lire sur la page.

D’autres internautes plus fainéants se sont contentés de lui envoyer des photos de rasoirs, de pinces à épiler ou encore de pot de cire, sans même prendre la peine d’accompagner leurs images d’un commentaire. Plus grave encore, Laura a reçu plusieurs menaces de mort et de viol.

Malgré la violence de ces propos, Laura ne se laisse pas démonter et continue d’afficher des photos d’elles, aisselles naturelles bien visibles. Pour elle, il s’agit d’un véritable acte militant.

"Mon bashing montre que même en Belgique, le féminisme est important et que l’égalité homme/femme n’est pas encore acquise. Est-ce qu’on aurait autant lynché un homme pour quelques poils ? On me dit souvent qu’en Belgique on n’a plus besoin du féminisme, que les femmes ont assez de droits.. Toute cette violence prouve que non. En Belgique, un pays qui se dit libre et développé, quand une femme veut dire non à l’épilation, elle sera punie de toutes les façons qu’il faut jusqu’au moment où elle se rangera dans la norme à nouveau."

Très rapidement, de nombreuses personnes ont tenu à montrer leur soutien sur la page de la jeune femme, comme le montre ce commentaire positif parmi beaucoup d’autres : "Tout mon soutien. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les opinions, c’est ton corps, tu es donc seule juge de ce que tu en fais. Et, franchement, pour ce que ça vaut, moi je trouve que tu es belle !"