Le 112 aura bientôt un répondeur pour mettre un terme aux problèmes linguistique

Belgique

"Doter le 112 d’une architecture supraprovinciale". Voilà le projet qui est en train d’être examiné par le ministère d’Intérieur.

Les centres d’appel d’urgence du 112 et du 101, qui sont sous la coupe du SPF Intérieur, ont été plusieurs fois critiqués par le passé. En cause : les citoyens qui appellent les secours ne trouvaient pas toujours un interlocuteur qui parle ou maîtrise leur langue maternelle. Actuellement, 650 call takers travaillent dans les 10 centres d’appel d’urgence implantés en Belgique. La moitié d’entre eux décroche le téléphone au sud du pays et l’autre, au nord. Bruxelles est une zone un peu plus particulière puisqu’elle est la seule où des travailleurs polyglottes peuvent être engagés. "La loi linguistique veut qu’en Wallonie, on ne puisse engager que des francophones et en Flandre, des néerlandophones. On leur propose donc des formations pour apprendre l’autre langue du pays", confirme Ophélie Boffa, responsable de communication de la direction de la Sécurité civile du SPF Intérieur.

Face à cette problématique, le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) avait alors promis de trouver une solution aux problèmes linguistiques de nos centres d’urgence. Une des pistes actuellement étudiées est de mettre en place un système de pré-call taking, avec l’utilisation d’un robot. Objectif : filtrer les appels de manière plus efficace. "Il s’agit de faire en sorte que le citoyen reçoive l’aide la plus adéquate", indique Ophélie Boffa. "De plus, s’ils sont filtrés en amont, le robot va également pouvoir diriger l’appel vers un centre où, assurément, le call taker parle la langue maternelle de l’appelant", poursuit-elle. Selon le SPF Intérieur, ce projet pourrait être une bonne solution pour résoudre les problèmes linguistiques que connaît notre pays et qui ne devraient pas avoir leur place dans une situation d’urgence. "Ce projet est très porteur. Mais il pose l’éternelle question de faire confiance à un robot versus un humain", conclut Ophélie Boffa.

Pour rappel, le 112 est le seul numéro d’urgence que vous pouvez appeler gratuitement, dans toute l’Europe, si vous avez besoin de l’aide urgente des services d’incendie, d’une équipe médicale ou de la police.