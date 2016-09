Le 13 septembre le plus chaud jamais enregistré en Belgique

Belgique

Mardi à 14h00, le mercure a atteint 29,6° en Belgique soit la température la plus élévée jamais enregistrée lors d'un 13 septembre, depuis le début des observations en 1901.

Le précédent record datait de 1947 avec 28,9°, a indiqué David Dehenauw de l'IRM. Le record devrait encore s'affiner ces prochaines heures car la température maximale officielle à Uccle n'a pas encore été mesurée. C'est aussi ce mardi 13 septembre que l'on enregistre une température de 30° aussi tardivement dans l'année. La dernière fois, ce fut le 12 septembre 1919 avec 30,6°.

Ce record devrait être battu demain/mercredi.





Un temps chaud et ensoleillé jusqu'à jeudi

Mardi après-midi, le temps restera ensoleillé et chaud sur le pays. Les températures atteindront 27 ou 28 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 29 degrés le long du littoral et 30 à 32 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de sud-est, indique l'IRM. Un petit orage de chaleur n'est pas exclu dans les régions proches de la France et dans la zone côtière. Mercredi, le temps sera encore ensoleillé et très chaud avec des températures maximales de 25 ou 26 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et de 30 à 32 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible d'est à sud-est, devenant parfois modéré l'après-midi. Un orage de chaleur n'est pas à exclure l'après-midi et en soirée, mais le risque sera très faible. La nuit de mercredi à jeudi se passera sous un ciel généralement étoilé. Les températures nocturnes perdront quelques degrés par rapport à la nuit précédente et se situeront en fin de nuit entre 13 et 18 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré d'est.

Jeudi en première partie de journée, nous profiterons encore d'un temps sec sous un ciel qui se voilera progressivement de nuages élevés depuis la France. L'après-midi et le soir, quelques averses pourront se déclencher localement, éventuellement accompagnées d'un orage, mais cela reste à confirmer.

Les maxima seront compris entre 23 ou 24 degrés dans le sud et 30 degrés dans l'extrême nord du pays. Le vent sera faible ou modéré d'est tournant vers le sud-sud-ouest.

Le temps se couvrira à partir de vendredi mais les températures maximales atteindront encore 24 degrés au centre du pays.