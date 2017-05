Selon le centre d’études du sp.a, qui contredit le gouvernement fédéral, le Belge paie davantage d’impôts depuis 2014, a relayé le journal De Zondag, ce dimanche. "Le gouvernement crée l’image que les gens ont davantage de net grâce au tax shift. Nous recevons pourtant différents messages de personnes qui disent que leurs factures augmentent plus que leurs revenus", confie le député socialiste flamand Peter Vanvelthoven.

D’après les calculs du centre d’études, qui se base sur des chiffres du comité de monitoring, la pression fiscale sur les travailleurs a crû de 7,9 % en trois ans.

En 2014, les impôts sur le travail et sur la consommation des personnes physiques équivalaient ainsi à 79 milliards d’euros. Ce montant est passé à 85 milliards d’euros en 2017, soit une hausse de 7,9 %. "Ce gouvernement ne fait donc que dissimuler le fait que les impôts ont augmenté", en conclut le député.

Le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), a contesté dimanche ces affirmations du parti socialiste flamand. Selon M. Van Overtveldt, des chiffres provenant de plusieurs instances officielles démontrent que la pression fiscale a diminué sous la coalition MR-N-VA-CD&V-Open VLD. "Pour mesurer la pression fiscale, nous utilisons des chiffres objectifs et non ceux d’un centre d’étude d’un parti d’opposition (NdlR : le sp.a)".