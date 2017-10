Alors que l’anomalie sympathico-météorologique vécue ces derniers jours est définitivement derrière nous, tandis que les normes de saison automnales nous retombent sur le front comme une bogue de marron, alors que le changement d’heure qui s’opérera la semaine prochaine nous poussera à éclairer plus intensément encore, il est bon de rappeler que c’est plein de… frilosité que de plus en plus de Belges s’apprêtent à rallumer leur chaudière, presser leurs interrupteurs et régler leur facture de gaz ou d’électricité.

La précarité énergétique est en perpétuelle croissance en Belgique. Selon le dernier baromètre de la Fondation Roi Baudouin, elle frapperait un Belge sur cinq. De manière variée.

...