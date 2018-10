L'employé belge travaille en moyenne 24 heures et 3 minutes sur les 38 heures théoriques prévues, soit 63% de la durée maximale de travail, ressort-il de calculs effectués par Acerta sur base d'analyses des contrats de travail de 40.000 personnes en CDI.

En 2017, un employé belge avait un contrat de travail représentant en moyenne 86,4% d'un temps-plein, ou un contrat de 32,8 heures de travail par semaine en moyenne pour les entreprises dont le temps de travail prévu est de 38 heures semaine. En 2014, ce taux était encore de 85,5%.

Les employés ne prestent généralement pas chaque heure prévue dans leur contrat avec l'employeur. En effet, les jours fériés, les jours de congés, les crédits-temps ou le chômage économique ainsi que d'autres facteurs entrent également en compte. Acerta a donc calculé que le Belge prestait en moyenne 73,3% du temps de travail total.

Le nombre d'heures prestées dépend de la taille de l'entreprise, souligne le fournisseur de services RH. Un employé dans une petite entreprise travaille 18% en plus que les heures prévues dans son contrat par rapport à un travailleur dans une entreprise de 500 employés. Selon Acerta, cela s'explique notamment par le fait que les grandes entreprises connaissent un taux d'absentéisme pour maladie supérieur aux petites. De plus, les employés des grandes structures utilisent davantage le crédit-temps ou les congés parentaux. "Elles concluront aussi plus d'accords d'entreprise permettant aux employés de bénéficier de jours de congé supplémentaires", pointe Dirk Wijns, d'Acerta Consult.

Si l'on compare le temps de travail contractuel et la prestation effective pour un contrat de 38h/semaine, il apparaît qu'un employé belge travaille en réalité en moyenne 63,2% de ces heures, soit 24 heures et 3 minutes de travail.

Il semble encore que plus l'employé est âgé, moins il preste effectivement d'heures sur ce temps de travail théorique. Chez les 20-30 ans, la moyenne est de 66,9%, contre 59,7% pour les 50-60 ans et 58,8% plus les 60 ans et plus.

