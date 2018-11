Selon une enquête menée par Tempo-Team, près d'un travailleur sur deux d'une entreprise confrontée à la pénurie est ouvert à un changement d'employeur. Et cette pénurie menace aussi les entreprises de l'intérieur: le bonheur ressenti au travail diminue tandis qu'augmente la volonté de changer d'employeur.

Plus de la moitié des entreprises belges sont aujourd'hui confrontées à la pénurie de main-d'oeuvre. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête d'envergure menée par Tempo-Team en Belgique. Et cela se ressent sur le terrain. En effet, 4 collaborateurs sur 10 déclarent avoir plus de travail qu'autrefois.

Dans les entreprises touchées par les carences en personnel, l'évaluation moyenne de l'ambiance du travail et de l'agrément entre collègues (respectivement 6,5 et 6,6 sur 10) est sensiblement moindre dans les entreprises (...)