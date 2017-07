Les présidents du cdH, du MR et d'Ecolo se verront jeudi à 13h30 pour entamer des discussions sur les réformes de gouvernance et de renouveau démocratique, a annoncé le cdH dans un communiqué.

Le président du cdH, Benoît Lutgen, a proposé aux présidents du MR, d'Ecolo et de DéFI de se réunir jeudi. Le MR et Ecolo ont accepté l'invitation, a indiqué le cdH qui dit n'avoir reçu à ce stade que deux réponses. Sur twitter, le président de DéFI, Olivier Maingain, a toutefois expliqué qu'il privilégiait la voie de discussions bilatérales dans un premier temps. "DéFI pour parler de la réforme de la gouvernance avec tous les partis disposés à discuter de ses propositions. En bilatérale d'abord", a-t-il écrit.

Interrogé dans les couloirs de la Chambre, M. Maingain a rappelé la condition posée depuis plusieurs jours déjà, à savoir trouver une solution permettant la mise à l'écart des mandataires publics inculpés. Tant que les conditions mises au préalable ne sont pas réunies, il n'est pas question pour lui de participer à des réunions associant plusieurs partis. A ce jour, il constate qu'il n'a pas encore reçu de proposition.

Lundi, le conseil général de DéFI a approuvé de nombreuses propositions de réformes de gouvernance. Il préconise notamment que les parlementaires inculpés soient suspendus et remplacés par un suppléant en attendant une décision de relaxe ou une condamnation qui les priverait de plein droit de leur mandat.

Le 19 juin, M. Lutgen a annoncé qu'il rompait son alliance avec le PS dans les Régions wallonne et bruxelloise et en Fédération Wallonie-Bruxelles à la suite des affaires de mauvaise gouvernance qui se sont succédé. Ecolo et DéFI ont fait d'une réforme en profondeur de la gouvernance publique un préalable à toute négociation en vue de former de nouvelles majorités gouvernementales.