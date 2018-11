Son développeur ne parle en tous les cas plus de ‘Mall of Europe’, ni de ’Europea’. Le récent rachat de Westfield par Unibail-Rodamco apportera d’autres améliorations : plus de loisirs, plus d’enseignes non-européennes… La date d’ouverture du centre a été reportée : 2023 au lieu de 2022. Il a obtenu mercredi son certificat d’urbanisme.

C’est certificat d’urbanisme en poche que le projet dit Neo 1, au Heysel, porté par le développeur Unibail-Rodamco-Westfield (URW), a entamé son Mapic, le salon international par excellence de l’implantation commerciale (Cannes 14-16 novembre). « Un élément-clé qui permet d’envisager le dépôt du permis de construire », insiste Michel Dessolain, COO Europe pour URW. Et de préciser que la demande pourrait être déposée au cours du second semestre de l’année prochaine. Mais sans doute ne le criera-t-il pas sur tous les toits : « Les démarches administratives se font dans la discrétion », sourit-il, précisant que le permis devra être « peaufiné, abouti, quasiment scolaire, pour éviter les recours ».