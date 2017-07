Le dernier des 8.136 panneaux photovoltaïques installés sur le toit du centre de distribution de Nike à Ham (province de Limbourg), a été placé lundi par le ministre flamand de l'Energie, Bart Tommelein (Open Vld).

Il s'agit du plus grand projet photovoltaïque réalisé en Flandre depuis la révision du système des certificats en 2013. "Pour atteindre les objectifs énergétiques à l'horizon 2020, les grandes entreprises doivent aussi suivre le mouvement. C'est ce que fait Nike en plaçant plus de 8.000 panneaux sur le toit de son centre de distribution", a déclaré Bart Tommelein.

"Notre énergie est produite par cinq sources: des éoliennes, l'écluse du canal Albert, une pompe à chaleur, une centrale à biomasse et maintenant, des panneaux photovoltaïques", explique Kurt Van Donink, directeur général du centre logistique européen de Nike.

"Si tous les Flamands, les entreprises et les autorités y mettent du leur, nous atteindrons nos objectifs dans les trois ans", a ajouté le ministre de l'Energie. La Flandre doit encore placer plus de six millions de panneaux solaires pour atteindre ses objectifs énergétiques.

Les panneaux placés au centre de distribution de Nike représentent une capacité de production de 2,2 megawatt, soit l'équivalent de la consommation électrique d'environ 1.000 familles.