Le circuit de Francorchamps doit s’ouvrir aux familles

Belgique

C’est sous le soleil et avec un taux d’affluence record pour le Grand Prix de Belgique de Formule 1, que le ministre wallon de l’Économie, Jean-Claude Marcourt (PS), et la nouvelle directrice du circuit de Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet (en poste depuis juillet), ont pu présenter les développements futurs de cet endroit mythique pour les fans de Formule 1. Et ils sont venus en nombre pour l’édition 2016. "Il faut être réaliste, le renouvellement des pilotes est positif", expliquait Jean-Claude Marcourt, faisant référence au pilote néerlandais Max Verstappen, qui a drainé dans son sillage un nombre très important de supporters venus l’encourager. Et puis, les Pays-Bas n’ont plus de Grand Prix, la Belgique en tire donc quelques bénéfices.

De bénéfices, il en était question également, à propos de la société qui gère le circuit et qui présente des chiffres positifs depuis 2012. Pour rappel, la Région wallonne est l’actionnaire principal (75 %) de la société du circuit.

De bénéfices, toujours, il en est moins question lorsqu’on parle du Grand Prix en lui-même, géré par la société Spa GP (détenue à 100 % par la Wallonie). Et même si les recettes fiscales de l’année 2015 (4,7 millions €) permettent d’éponger 70 % de l’avance financière faite cette année-là par la Wallonie - qui en 9 ans a déjà mis plus de 50 millions d’euros dans l’affaire -, le système ne plaît pas à tout le monde. Gageons que le succès de foule de la défunte édition 2016 devrait rendre ces chiffres encore plus digestes. Mais les défenseurs du Grand Prix de Belgique, dont font partie les membres du gouvernement wallon, Jean-Claude Marcourt en tête, n’en démordent pas. La visibilité internationale d’un tel événement, pour la Wallonie, rend le Grand Prix de Spa-Francorchamps incontournable.

Les retombées économiques, par contre, sont indéniables pour le secteur Horeca d’une région dépendante des événements qui se déroulent toute l’année sur le circuit (occupé 224 jours par an). Citons, par exemple, les 24 h de Spa ou les six heures Moto.

C’est dans le but de renforcer cette situation que la nouvelle directrice générale n’hésite pas à marquer une certaine ambition dans le développement futur des activités liées au circuit. Si elle souhaite, tout d’abord, amener à Francorchamps d’autres événements prestigieux liés au sport moteur, elle envisage aussi de l’ouvrir aux familles : "Il faut dépasser les frontières de la piste, pour amener le public sur le circuit dans sa globalité avec des activités qui rencontrent les attentes des familles, en plus de celles des fans de sports moteurs. Pour cela, il faut créer un lien fort, un échange. Le circuit doit aussi devenir une référence touristique et de divertissement. Je souhaite que l’on visite le circuit comme on passe un week-end à Bruges, comme on visite l’Atomium ou le Manneken-Pis, parce que le circuit de Spa-Francorchamps est devenu incontournable", explique-t-elle.