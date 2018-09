En moins d’un an, la ville de Bruxelles a remis le bâtiment dans l’esprit de 1953, avec la modernité en plus

Tout beau tout neuf ! Le Cirque Royal, en travaux depuis une dizaine de mois, pourra ouvrir dès cette fin de semaine pour une sorte de fête des voisins, Quartier Liberté Festival, l’ouverture officielle se faisant le 19 octobre prochain avec la venue de Bernard Lavilliers.

On vous passe les épisodes qui ont fait que la ville est désormais en charge de l’exploitation de ce lieu emblématique après avoir cassé le bail avec la Communauté française.

Denis Gérardy, son nouveau directeur, nous a accueilli dans le hall d’entrée remis à neuf (tapis, éclairage et escaliers) puis emmené d’abord dans la salle. “Tout a été fait dans l’esprit de 1953: choix des couleurs, choix des matériaux, les lampes.”

Le nouveau look du Cirque Royal

Évidemment, tout le système électrique est neuf et des Led ont remplacé les vieux néons. “L’esprit est donc resté, avec les technologies d’aujourd’hui, ainsi que des portes anti-feu, qui n’existaient pas avant. Inutile de préciser qu’auparavant, l’avis des pompiers concernant la salle était extrêmement négatif. C’est tout le bâtiment qui devait être mis aux normes et rénové.”

Pour ce qui est des loges, elles ont également été transformées et agrandies. “On a cassé un mur sur deux afin qu’elles ne ressemblent plus à des cagibis mais bien à un endroit où se préparer avant le spectacle. L’ancienne petite rotonde qui servait d’espace fumeur est désormais un espace détente. On a aussi créé un vrai catering côté entrée des artistes, rue de la Presse. Rien n’était aménagé auparavant.”

Quant à la salle elle-même, tous les fauteuils du parterre ont été remplacés tandis que ceux des balcons ont conservé leur structure en bois de l’époque mais ont été recouverts ce qui a demandé un travail titanesque. Nouvel éclairage, nouvelle peinture. Ce qui n’a pas changé, c’est la capacité de la salle: 2030 places. Petite info pour les personnes victimes de vertige: le paradis est toujours aussi pentu et ressemble plus à un enfer. “Par contre, à l’arrière, côté rue de l’Enseignement, j’y ai aménagé des bureaux dans un espace qui était inutilisé auparavant".

Pour ce qui est de la scène, “elle répond aux exigences des artistes en étant en bois recouvert d’une sorte de résine afin d’assurer une bonne résonance. Un mur coupe-feu y est également aménagé dessous. La scène n’est pas amovible mais cela ne gêne pas pour les spectacles de cirque modernes”.

Enfin, Denis Gérardy nous montre un autre endroit généralement inaccessible au public, “ce sont les anciennes écuries qui ont conservé les anciennes auges et les anneaux pour les chevaux. Cela constitue un bel espace circulaire que je rêve d’un jour utiliser. Et, au milieu, derrière ce mur, se cache l’ancienne fosse aux phoques, laquelle montait pour le numéro qui leur était consacré à l’époque des cirques à l’ancienne”.