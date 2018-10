Les associations de voyageurs tirent à boulets rouges sur le projet de nouveau contrat de gestion de la SNCB auquel elles ont eu accès.

Le précédent contrat de gestion de la SNCB est arrivé à échéance, il y a six ans déjà, mais la nouvelle version a sans cesse été postposée en raison des mouvements au sein du gouvernement et de la direction de la SNCB.

Et même s’il est toujours en cours de projet, ce nouveau contrat de gestion commence à laisser transparaître ses grandes lignes. Les associations Navetteurs.be et TreinTramBus ont pu prendre connaissance du projet de nouveau contrat de gestion entre l’État et l’entreprise ferroviaire. Cinq ans et dix mois après la fin du précédent contrat de gestion de 2008, "on s’attendait à beaucoup plus d’ambition de la part du ministre Bellot ! On est très loin du slogan ‘client central’. Ce document déresponsabilise encore un peu plus la SNCB de sa mauvaise ponctualité : elle ne doit plus indemniser les voyageurs pour les retards de moins de 30 minutes qui sont les plus fréquents", fustige Gianni Tabbone, président de l’ASBL Navetteurs.be.