Petit à petit, la DAB (Direction de Sécurisation de la police fédérale) devait reprendre en main les missions de l’opération Vigilant Guardian ainsi que celles de l’opération Spring Guardian, dont le but est de protéger les sites nucléaires.

"La Défense devait fournir 150 hommes, et aujourd’hui, on est loin de ces chiffres. Le taux d’échec est élevé pour les candidats du civil, et il est également présent chez les militaires même s’il est moins important", indique Dimitry Modaert, dirigeant-responsable pour le syndicat SLFP Défense. Pour le moment, les militaires qui peuvent postuler doivent avoir au moins 20 ans d’expérience, ce qui passera à 5 à partir de 2019.

En commission mercredi dernier, le ministre de la Défense Steven Vandeput a donné des chiffres interpellants. Les candidatures de 28 militaires ont donc été retenues sur les 73 qui ont été déposées lors du premier appel. Seulement 21 militaires ont donc candidaté pour le deuxième appel dont les résultats n’ont pas encore été donnés. Les chiffres sont très bas, surtout quand on sait que près de 290 hommes constituent aujourd’hui la DAB.

Autre problème pointé du doigt par Dimitry Modaert, "le nombre de postulants est inférieur au nombre de places ouvertes par la Défense". De son côté, la Défense penserait à prolonger la mission OSG, qui devait se terminer en octobre prochain. La mission OVG devait prendre fin en 2019 mais elle risque de rencontrer la même problématique et sa date de fin annoncée l’année prochaine paraît, elle aussi, compromise.

Et à partir du moment où ce corps de sécurité ne sera pas opérationnel, les militaires devront continuer d’assurer ces missions.