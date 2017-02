La compagnie irlandaise Ryanair a annoncé mardi ne pas vouloir investir davantage à Brussels Airport tant que le problème des nuisances sonores générées par l'aéroport de Zaventem n'est pas réglé.

S'il n'y aura pas de coupes dans l'offre pour le moment, l'été prochain ne verra pas de nouvelles routes voir le jour dans la capitale bruxelloise. "Nous ne pouvons pas prendre de risque aussi longtemps qu'une solution n'est pas trouvée", insiste Michael O'Leary, le CEO de la compagnie. Plusieurs nouvelles routes ont été annoncées pour Charleroi. "Certaines auraient dû aller à Brussels Airport mais nous avons choisi de ne pas procéder de la sorte à cause de ces amendes ridicules", explique Michael O'Leary.

La compagnie souligne qu'il est difficile de travailler lorsqu'on risque une amende de 6.000 euros alors que faire voler un avion lui rapporte moins. Elle pointe particulièrement les appareils décollant entre 6h00 et 7h00 et ne comprend pas que les nuisances causées durant cette heure puissent poser problème. "Les gens sont souvent réveillés ou travaillent déjà à cette heure-là, non? ", s'interroge le CEO de Ryanair.

Si aucune issue positive ne se dégage dans ce dossier, cela sera préjudiciable à la fois pour Brussels Airport et pour l'emploi. Plus largement, l'impact sera conséquent pour l'économie belge, prédit Michael O'Leary.