L’attentat survenu jeudi soir à Paris a fortement impacté le moral de nos policiers. La perte d’un de leurs collègues français leur a rappelé qu’ils pouvaient eux aussi être la cible de terroristes, comme ce fut d’ailleurs déjà le cas chez nous, à Schaerbeek et Charleroi l’été dernier.

L’été dernier justement , c’est à cette époque que le centre de crise, à la demande notamment du syndicat de police SLFP, avait établi une série de directives à suivre par les différentes zones de police locales du pays. "En juin dernier, personne ne comprenait au sein de la police pourquoi la population était placée en niveau 3 alors que les policiers restaient au niveau 2 de la menace. Le centre de crise a donc établi une série de directives à suivre au sein de la police. Parmi celles-ci, on retrouvait notamment le fait que les agents, personnel non armé, devaient être accompagné d’un policier armé lors de leur sortie. Force est de constater aujourd’hui, que plusieurs responsables de zones de police locales ne suivent pas ces directives. Ces mesures visent pourtant à protéger le personnel policier et il est regrettable de la part de responsables de ne pas se soucier de la sécurité de ces policiers", ajoute Vincent Gilles, président du SLFP Police.

Plus que jamais , au lendemain de l’attaque terroriste survenue aux Champs-Elysées, le SLFP demande aux différents chefs de corps du pays de suivre les directives envoyées par le centre de crise du ministère de l’Intérieur.

Rappelons que c’est le même SLFP qui, le mois dernier, dénonçait, dans les colonnes de La DH, une absence de prise de conscience de certains responsables en matière de sécurisation de certains commissariats de police.

À l’heure d’écrire ces lignes, l’Ocam, l’organe chargé d’évaluer la menace terroriste, n’avait pas estimé utile de relever le niveau d’alerte en ce qui concerne les policiers belges. "Ce niveau ne doit pas nécessairement être relevé. Encore une fois, ce qui prime, c’est l’application des mesures de sécurité déjà recommandées depuis l’été aux chefs de corps", conclut Vincent Gilles.