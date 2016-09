Le cri du coeur d'Olivier: "Donnez une école à mes enfants !"

Belgique

Norrah et Elias sont sans école depuis 12 jours. Eux et leurs parents le vivent très mal… Témoignage.

Ils sont une centaine. Suffisamment peu que pour faire dire aux édiles que, malgré tout, le décret inscription fonctionne. Largement trop peu que pour influer sur le débat politique. Mais la centaine d’enfants qui, en ce 13 septembre, n’ont toujours pas d’école secondaire, n’est pas qu’une colonne de chiffres sur le rapport de la Fédération Wallonie-Bruxelles... Ils ont des noms, des visages, des vies. "Que le système et ses injustices sont en train de détruire, en silence."

Olivier, 46 ans, habitant de la toute proche périphérie bruxelloise (Asse), où il nous reçoit, ne décolère pas. Sa fille Norrah et son fils Elias, 12 et 11 ans, ont loupé la rentrée du jeudi 1er septembre, dans l’école où ils ont toujours étudié.

Début mai dernier, déjà, Olivier nous clamait son désarroi : "Avec ma femme, nous avons trois enfants. La plus grande, 20 ans, a fait ses études, de la maternelle jusqu’à sa rhéto, dans une école du nord de Bruxelles en laquelle nous avons pleine confiance et partageons les valeurs. Norrah et Elias ont suivi ses traces : ils sont dans cette même école depuis leur 1e maternelle. Ils y travaillent bien, font de leur mieux, n’ont jamais doublé. L’école, qui dispose d’une section secondaire, était donc notre premier choix lors de la remise du formulaire d’inscription en 1e humanité. Suivie de deux autres écoles du même coin, toujours dans le nord de Bruxelles. Nous habitons à 5 kilomètres de la plus éloignée de ces trois écoles. 7 minutes en voiture. Nous avons organisé notre vie autour de leur scolarité. Résultat : il n’y a aucune place pour Elias et Norrah dans les écoles demandées, 10 jours après la rentrée. Je n’en dors plus, ma femme est à bout, les enfants déboussolés. Il y a quelques jours, ma fille était sur Skype avec ses amies de l’école. Elle a raccroché, abattue, en me disant que ses copines avaient eu photo de classe aujourd’hui…"

(...)

