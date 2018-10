Dirk Van de Vijver possède le garage VDV à Sterrebeek, en bordure de Bruxelles, depuis 1983. Son truc, c’est l’occasion. Il possède un parc modeste mais qui a toujours bien tourné, car, comme il dit, "je ne vends que de bonnes occasions, parce que je ne veux pas avoir de problème avec mes clients".

Au fil des ans, il s’est spécialisé dans le diesel parce que le marché le voulait ainsi, qu’il s’agissait du plus grand nombre de voitures disponibles. Mais le vent a tourné…

"C’est simple, avec tout ce qui s’est passé, le dieselgate, mais aussi les prix de ce carburant qui est devenu plus élevé que l’essence, les restrictions pour l’entrée dans le centre de Bruxelles (et Anvers), les gens ont pris le diesel en grippe, explique notre vendeur. Quand ils viennent chez moi, ils n’ont qu’un mot à la bouche : essence. Or des voitures à essence, on n’en trouve pas pour l’occasion. Ou alors très chères."

Et c’est là que ça bloque. Car, sur son parking, Dirk n’a que des diesel à vendre. Plus beaucoup d’ailleurs, et pas forcément les plus récents. "Mais même les récents ne se vendent plus , confie-t-il , ou alors pour une peau de chagrin. Mais de manière générale, les gens n’en veulent plus. À Bruxelles, ils sont obnubilés par les interdictions qui leur pendront inévitablement au nez pour aller éventuellement travailler dans le centre. J’ai beau leur dire qu’avec une Euro 5, ils peuvent rouler, même dans les 19 communes, jusqu’en 2025, cela ne les convainc pas."