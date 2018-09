Depuis que Cecile Djunga, la madame météo, a dénoncé le racisme dont elle souffrait depuis plusieurs mois , la sphère médiatique a réagi en masse.





Ce vendredi, la RTBF a publié une petite vidéo où on voit une partie des animateurs et des journalistes de la chaîne publique dénoncer le racisme. Dans ce clip, on peut notamment remarquer le présentateur vedette du JT de 19h30, François de Brigode, lancer un beau doigt d'honneur vers la caméra !





Voici la vidéo