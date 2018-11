833 jours. C’est le capital de congés de maladie qu’a cumulé une fonctionnaire provinciale en plus de 40 ans de carrière. De quoi prendre quatre années de congés maladie, le cas échéant, tout en conservant 100 % de salaire. C’est un exemple parmi tant d’autres. En effet, dans les administrations provinciales, communales, régionales ou encore fédérales (voir encadré), les fonctionnaires statutaires peuvent prendre jusqu’à 21 jours d’arrêt maladie par an tout en conservant un salaire complet.

Ces 21 jours de maladie, s’ils ne sont pas pris, en partie ou en totalité, peuvent cependant être cumulés, année après année. Un fonctionnaire qui n’est jamais malade aura donc 21 jours de capital maladie après un an de carrière, 42 jours après deux ans, et ainsi de suite…

De quoi donner , en fin de carrière, des totaux impressionnants. Ce n’est que quand ce capital de jours de maladie est épuisé qu’ils sont mis " en disponibilité." Ils ne touchent alors plus que 60 % de leur salaire, versé par les mutualités.

En cas de grave problème de santé, de burn-out ou encore de dépression, un agent peut ainsi, à condition de disposer d’un certificat médical, rester plusieurs années sans travailler, tout en conservant 100 % de son salaire.

Une situation très peu au goût du fédéral, qui a annoncé sa volonté d’en finir avec cette possibilité de cumul d’ici au 1er janvier 2019. Jan Jambon (N-VA), vice-Premier ministre, assurait que certains fonctionnaires profitaient de cette règle pour partir à la retraite deux ans plus tôt. Le fédéral veut mettre un autre système sur pied pour qu’après un mois, les personnes tombent sous la mutuelle, comme dans le privé. Le gouvernement wallon n’entend pas emboîter le pas. "Il y a déjà suffisamment de chantiers en cours de notre côté", nous assure le porte-parole d’Alda Greoli (CDH), ministre wallonne de la Fonction publique.

"Actuellement, on ne peut partir à la pension avant 62 ans dans nos services. Mais passé 60 ans, il est possible d’utiliser une année de ces jours cumulés pour être mis à la retraite anticipativement, sans passer devant la commission des pensions", nous précise Patrick Mélis, directeur général de la province de Hainaut.

Cette disposition , que certains trouvent excessive, est tout à fait justifiée, selon les syndicats. "Si à 60 ans, je n’ai jamais été malade, et que j’attrape par exemple, un cancer, je pourrais prendre ma pension après un an, sans être mis en disponibilité, donc en gardant 100 % de salaire. Pour cela, bien sûr, il faut bien sûr un certificat médical, rappelle Stéphane Jaumonet, permanent CGSP pour la fonction publique wallonne. Ce système est justement fait pour que les gens ne se mettent pas en maladie de manière abusive, soient encouragés à épargner leurs congés maladie et donc qu’ils aillent travailler."