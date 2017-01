Dans notre sondage Dedicated de la semaine passée, 70 % des sondés - des francophones de Wallonie et de Bruxelles - affichaient leur méfiance ou défiance vis-à-vis des gouvernements fédéral, bruxellois et wallon. Début de semaine, Le Soir publiait une grande enquête aux conclusions semblables. Sentiment d’abandon, rejet des institutions, crise de confiance, repli sur soi, impuissance de nos responsables politiques nationaux à résoudre les problèmes…

La logique voudrait que cet état d’esprit général profite aux partis de rupture. En Belgique, le Parti Populaire (PP) à droite et le Parti des Travailleurs Belges (PTB) à gauche semblent être, de par leurs programmes respectifs et leurs discours tranchés parfois même qualifiés de populistes par les partis traditionnels, les mieux placés pour capter la déception, la crainte et la lassitude de ces électeurs. Si le PTB s’envole dans les sondages, le PP ne réussit pas à décoller. Les raisons de cet échec sont multiples, estiment deux spécialistes belges de la question politique.

"Il s’agit d’une question que l’on se pose depuis les années 90, époque où le Vlaams Blok puis le Vlaams Belang dépassaient les 20 % en Flandre alors que le Front National plafonnait à 5 % en Wallonie", rappelle le politologue de l’ULB Jean-Benoît Pilet. "Ceci alors que l’attitude négative vis-à-vis de l’immigration n’est pas plus faible en Wallonie qu’en Flandre. Idem pour la méfiance envers les institutions politiques. Ces deux ressorts n’expliquent donc pas la différence entre le Nord et le Sud."

Selon lui , "le succès de partis de ce type s’articule autour d’un sentiment national affirmé. Or, cette fierté nationale est très faible au Sud du pays. Difficile donc pour un parti de droite radicale de prôner la restauration d’un État national fort et fier, comme c’est le cas au Nord."

Pierre Vercauteren, politologue à l’UCL fait le même constat.

