Le footballeur professionnel Yassine El Ghanassy (28 ans) a interjeté appel contre sa condamnation par le tribunal de police de Bruges à une amende de 10.240 euros et à un retrait de permis de 12 mois.

La défense demande surtout que la Porsche 911 Carrera, qui lui a été confisquée, lui soit rendue. Les faits remontent au 19 mai 2017. Ce jour-là, des policiers ostendais prennent Yassine El Ghanassy sur le fait alors qu'il circule au volant de sa Porsche sur la bande réservée aux bus. La voiture ne semble pas être assurée et l'ancien joueur du KV Ostende n'était pas non plus censé prendre le volant, étant encore sous le coup d'une précédente condamnation l'obligeant à repasser son permis.

Le 9 avril dernier, le tribunal de police de Bruges a condamné le footballeur à s'acquitter d'une amende de 10.240 euros ainsi qu'à un retrait de permis de 12 mois. Pour récupérer son permis, il s'est vu contraint de présenter à nouveau les examens théorique et pratique et de réussir des tests psychologique et médical. Sa Porsche a également été saisie.

En appel, la défense a dépeint un joueur de football, autrefois Diable Rouge, dont la carrière en dents de scie l'a vu passer par toutes sortes de clubs en Europe et au Moyen-Orient. Selon son avocat, Me Brecht Maus, ces transferts sont dus à un mauvais entourage. "Ou peut-être a-t-il simplement mal joué dans ces clubs", a rétorqué le président du tribunal.

L'avocat a également plaidé le fait que toutes les condamnations -le joueur a écopé d'une quinzaine de condamnations devant le tribunal de police- dont a fait l'objet son client dataient de la même période. Le footballeur partait alors un peu en vrille et n'avait pas assez le sens des responsabilités. Mais il a désormais un nouveau manager, selon son avocat.

Le tribunal rendra son jugement le 12 octobre.