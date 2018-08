Avec 107.839.228 €, ce jeune papa Flamand pourra assouvir son amour pour les festivals et les... chicons gratins.

Le dernier vainqueur belge en date de l'Euromillions s'est manifesté à la Loterie Nationale. Il s'agit d'un jeune Flamand, papa de plusieurs enfants, qui, le 21 août, a coché la combinaison gagnante sur son Quick Pick à 10 €. Seul joueur à avoir les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles, "ses chances de gain étaient de 1 sur 139.838.160", dixit la Loterie Nationale. Il souhaite, bien entendu, voir son anonymat préservé.

"Après avoir littéralement sauté au plafond en découvrant son gain, le jeune homme s'est présenté à la Loterie Nationale pour encaisser son dû. Il y a une assistance professionnelle de notre personnel d’accompagnement des gagnants, spécialisé de longue date dans l’accueil des gagnants de grosses sommes", indique encore l'organisme, par voie de communiqué.

Comme à son habitude, la Loterie Nationale insiste sur l'assiduité du méga gagnant aux jeux de hasard : "Ce jeune Flamand joue à l'EuroMillions depuis le tout début du jeu et tente également de temps en temps sa chance avec un petit billet Win for Life. Son message pour les autres joueurs est de continuer à espérer et à essayer."

Les projet de l'heureux homme, féru de festivals et de... chicons gratins ? "Il souhaite réaliser ses rêves les plus fous, mais il veut avant tout en faire profiter ses enfants et faire don d'une partie de son gain à des bonnes œuvres."

Il s'agit, pour rappel, du troisième plus gros montant jamais remporté à l'EuroMillions en Belgique. Pour rappel, le plus grand gagnant EuroMillions de Belgique a empoché 168 millions d'euros le 11 octobre 2016. Le deuxième plus gros gain belge est le jackpot de 153 millions d'euros tombé le 2 juin 2017. Notre homme devient aussi le 2e gagnant belge au rang 1 de l'EuroMillions de 2018. Avant lui, un Liégeois avait remporté le jackpot de 17 millions d'euros au tirage du 10 avril 2018.

Le jeu EuroMillions existe depuis 2004 et a déjà vu 31 gagnants belges remporter son jackpot depuis ses débuts.