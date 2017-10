Le gouvernement bruxellois est tombé d'accord, vendredi en début d'après-midi, sur un projet de budget, une nouvelle fois en équilibre, pour l'an prochain, a-t-on appris.

L'information a été confirmée par le ministre bruxellois des Finances, Guy Vanhengel (Open Vld). Selon lui, le point d'équilibre a été atteint à hauteur d'un montant global de 4,5 milliards d'euros pour le budget de la Région, et de 1,3 milliard pour la Commission communautaire commune. Il permettra de réaliser les "très grandes ambitions" fixées dans l'accord de majorité, et ce en dépit des événements imprévisibles en 2014 tels que les attentats, et les mauvaises surprises au niveau des infrastructures routières (tunnels et viaducs).

Comme il l'avait fait pour l'année en cours, le gouvernement régional a immunisé une série de grands chantiers d'infrastructure (métro, rénovation des tunnels, ponts et viaducs) et de dépenses liées à la sécurité, à concurrence de 275 millions d'euros.

Toujours d'après le ministre bruxellois des Finances, l'équilibre a été facilité par l'impact positif de la réforme de la fiscalité bruxelloise, en particulier en matière immobilière et par celui des efforts consentis par la Région pour aider les communes de la capitale à maintenir leurs finances à flot. Comme dans l'ajustement du budget 2017, cela a permis d'intégrer dans le calcul le solde net positif des pouvoirs locaux bruxellois.

Conséquence: les principaux départements de la Région (Emploi, Motilité, Environnement, Rénovation urbaine, ...) connaissent une légère augmentation nominale de leurs budgets, tout en respectant l'équilibre de l'accord de législature.

Le ministre des Finances a par ailleurs fait part de son intention de faire de la jeune administration fiscale bruxelloise, une "vraie administration du budget" d'ici la fin e la législature, pour encore améliorer la gestion des enjeux budgétaires de la Région.

Les principales orientations de ce projet de budget seront présentées par le ministre-président-bruxellois, Rudi Vervoort (PS), jeudi prochain, à l'occasion de la présentation de la déclaration de politique générale de son gouvernement au parlement.

Sur le plan politique, la confection de ce dernier budget d'année pleine de la législature 2014-2019 a permis de retrouver une cohésion au sein de l'équipe gouvernementale bruxelloise après les mois difficiles que celle-ci a connu sous l'effet d'actes posés "à l'extérieur", a conclu le ministre bruxellois des Finances.