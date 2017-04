Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi sa solution dans le dossier des numéros Inami des étudiants en médecine.

Les étudiants qui terminent leur cursus en 2017, et seront donc diplômés en 2023, recevront une attestation et pourront entamer leur spécialisation ou leur formation de généraliste. A partir des quotas de 2024, la commission de planification de l'offre médicale n'établira plus qu'un quota d'attestations pour l'ensemble du pays. La répartition entre francophones et néerlandophones sera fixée en fonction de la population, sur la base d'un calcul réalisé par la Cour des comptes.

Un lissage négatif sera par ailleurs appliqué pour les étudiants francophones à partir du quota 2024 afin de compenser le trop plein d'attestations délivrées dans les années antérieures. Le "surnombre" de médecins francophones s'établit à 1.531 unités.