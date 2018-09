Les signes ne trompent pas. Les affiches électorales fleurissent un peu partout, les convocations électorales tombent dans les boîtes aux lettres, les réseaux sociaux s’agitent en tous sens, la campagne électorale pour les communales de 2018 vient véritablement de débuter.

Pour autant, le citoyen semble encore loin de savoir ce qu’il fera au matin du 14 octobre dans l’isoloir.

Traditionnellement, le vote local se porte surtout vers un choix affectif plus que vers un choix mûrement réfléchi et raisonné.

On a toujours plus tendance à se tourner vers des candidats que l’on pense proche parce qu’on les connaît mais sont-ils vraiment si proches de nous dans leur action politique ?

La réponse à cette question ne coule pas de source et nécessite de se plonger dans les programmes détaillés des forces politiques en présence pour en avoir le cœur net. Une démarche qui demande du temps et au terme de laquelle une réponse claire ne sautera pas forcément aux yeux.

Pour vous aider , La DH et DH.be se sont donc associés à Nouscitoyens. Cette organisation se positionne " comme le test-achats de l’électeur et se veut être un institut d’éducation citoyenne et un observatoire de la gestion publique. Pour ces élections, Nouscitoyens a donc développé un GPS électoral ".

Le GPS électoral est un système d’aide au vote qui permet à l’électeur, en quelques clics de voir où il se situe par rapport aux idées des hommes politiques qui se présentent aux suffrages.

Pour cela, les candidats aux élections remplissent un questionnaire standardisé. Ils sont déjà près de 8.500 à l’avoir fait mais ils sont encore nombreux à pouvoir le faire d’ici au 14 octobre. L’électeur de son côté rempli un autre questionnaire. " Le système compare les positions politiques de l’électeur avec celles des candidats, et donne un score à chaque candidat. Ensuite, il fournit à l’électeur la liste des candidats dans l’ordre d’affinité politique ."

Le GPS électoral sera disponible sur nos sites dès le 28 septembre prochain.

Mais d’ici là, Nouscitoyens et La DH lancent un appel aux candidats qui n’auraient pas encore rempli leur questionnaire afin qu’ils s’inscrivent et fassent la démarche qui ne prend que quelques minutes via l’adresse internet : http://directory.wecitizens.be/fr/login/index/register_politician pour les candidats individuel ou http://directory.wecitizens.be/fr/login/index/register_list pour les listes.

Plus la base de données des politiciens sera importante plus les résultats du GPS électoral seront précis et permettront à l’électeur de faire le meilleur choix possible dans l’isoloir.