Les conducteurs des bus wallons ont débrayé de plus en plus régulièrement ces dernières années, comme ont pu le constater les usagers lésés. Entre 2016 et ce mercredi, la SRWT a enregistré 55 jours durant lesquels des conducteurs de ses services ont refusé de rouler. La plupart de ces actions n’avaient par ailleurs rien à voir avec le TEC en lui-même. D’ailleurs, ne parlez pas de " grèves " avec la direction des bus wallons, mais bien de "manifestations interprofessionnelles ".

"Pour différentes raisons, nous avons connu entre 2014 et aujourd’hui une augmentation importante de la participation de nos conducteurs à des manifestations interprofessionnelles. Ce sont des manifestations qui concernent les pensions, l’enseignement, etc. Mais qui n’ont rien à voir avec le groupe TEC et à propos desquelles nous ne sommes pas informés", assure Stéphane Thiéry, porte-parole du groupe TEC. Vingt-deux jours de manifestations interprofessionnelles ont été enregistrés en 2016, 8 en 2017 et 6 en 2018.

Les grèves avec préavis, ou arrêts de travail réguliers, sont quant à elles nettement moins nombreuses : une seule en trois ans. Les grèves sans préavis, ou arrêts de travail irréguliers, ont été plus fréquentes : 18 jours depuis 2016.

"Mais à chaque fois, cela ne concernait qu’une seule société des TEC. Cette année, il y a eu 10 mouvements d’arrêt de travail. Mais seuls trois ont eu un impact réel sur les usagers. Car parfois, il ne s’agit que d’un arrêt de travail de deux heures par quelques chauffeurs. Dans ces cas-là, on peut résoudre le problème. Par contre, quand vous avez un dépôt de 365 conducteurs qui partent en grève, cela a forcément un impact sur la clientèle."