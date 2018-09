La légende - colportée par l’intéressé ! - raconte que Jan Smets serait né à la Banque nationale de Belgique (BNB) tellement cela fait longtemps qu’il y travaille. Le gouverneur, qui part à la retraite fin 2018 à près de 68 ans, y a débuté comme stagiaire en 1973, il y a donc… 45 ans. Il a notamment travaillé pour le service d’études avant d’être détaché auprès des cabinets de Jean-Luc Dehaene et Wilfried Martens quand ils étaient tous deux vice-Premiers CVP. Il a été chef de cabinet de Jean-Luc Dehaene, alors Premier ministre, de 1992 à 1994.

Dans sa longue carrière, il a été au cœur d’événements majeurs comme la naissance de l’euro et la crise bancaire de 2008. Il avait même été désigné "Monsieur euro" avant la mise en place de la monnaie unique.

De Francfort, où se trouve le siège de la BCE (Banque centrale européenne), à Washington, où ont lieu les assemblées du FMI et de la Banque mondiale, cet homme discret a côtoyé les plus grands de la finance internationale. Des moments grisants qui ont tout l’air de lui donner envie de rester dans le coup. Lors de l’interview, il s’est déclaré disponible pour un poste, sans dire s’il y avait déjà quelque chose qui se tramait (lire ci-contre). Il compte aussi s’adonner à l’écriture qu’il pratique, paraît-il, avec aisance et style. Il a déjà une histoire en tête pour un roman policier. Intitulé Meurtre à la BCE ou L’arnaque du banquier ? Suspense…

Dix ans après la crise bancaire, quel est votre sentiment ?