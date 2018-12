Georges-Louis Bouchez, délégué général du MR l'assure: “La priorité, c’est de voter le budget. Sans ça, la Belgique sera privée de leviers politiques pendant un an."

Une motion proposant au gouvernement de demander la confiance du Parlement, a été approuvée ce mercredi. Elle avait été déposée par le PS, le SP.A, les verts, CDH et Défi et soutenue par la N-VA. Elle somme le Premier ministre de proposer son “nouveau programme” et venir “ chercher la confiance du Parlement au plus tard mardi”.

La pression sur le gouvernement Michel II est désormais maximale. Charles Michel conserve en tête un objectif principal : faire voter le budget 2019, qui passe devant le Parlement ce mardi, après avoir déjà été approuvé en commission. Le comportement de la N-VA sera décisif. Validera-t-elle un texte qu’elle a déjà approuvé récemment ? Le MR croise les doigts. Mais les certitudes sont bien loin.

“Pour nous, la priorité, c’est de voter le budget”, assure Georges-Louis Bouchez, délégué général du MR et (presque) porte-parole politique du parti. “La stratégie du PS n’est pas d’organiser des élections anticipées mais bien que ce gouvernement se retrouve en affaires courantes après que le gouvernement se soit vu refuser la confiance. Or, si le budget n’est pas voté et que le gouvernement tombe en affaires courantes, le gouvernement risque d’être privé de tout levier politique d’action pendant un an. Dans ce budget, il y a notamment l’enveloppe bien-être. Il ne serait donc pas possible d’augmenter les minima sociaux, comme prévu au budget, ou d’engager des policiers. On devrait voter des budgets provisoires tous les mois.”