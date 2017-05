Le président du Mouvement Réformateur, Olivier Chastel, a lancé lundi, à l'occasion du meeting libéral du 1er mai, une campagne de communication par laquelle le MR entend sonder les électeurs en vue du scrutin communal d'octobre 2018, mais le site internet a été immédiatement transformé en terrain de jeu par des plaisantins aux propositions les plus farfelues les unes que les autres, voire parfois de mauvais goût.

Exclusivement digitale, cette campagne se décline en deux volets, a expliqué le parti à l'occasion du 1er mai libéral à Court-Saint-Etienne.

D'une part, des visuels déclinés en six thèmes (enseignement, mobilité, pensions, emploi, sécurité et jeunes) permettent d'exprimer le positionnement du MR et de rappeler le sens de son engagement dans ces différentes matières. D'autre part, une plate-forme internet interactive est mise en place (www.pour.be). Sur ce site, les citoyens peuvent choisir les thèmes qui leur semblent prioritaires pour leur commune, déposer des propositions ou voter pour celles déposées par d'autres.

"Ces propositions positives seront pour nous source d'inspiration et nous les déclinerons ensuite dans nos programmes électoraux", a expliqué M. Chastel.

"Dans un monde où trop de gens sont contre, le Mouvement Réformateur marque sa différence en faisant le choix d'être Pour", a renchéri le parti libéral.

Mais le site www.pour.be a été rapidement submergé d'avis postés par des plaisantins, qui réclamaient lundi après-midi tantôt la "suppression de la légitime défense pour les roux", la "démission de Charles Michel" de son poste de Premier ministre, que "le MR arrête de nous prendre pour des cons et pour des vaches à lait", "que carapils devienne la bière officiel (sic) de charleroi et qu'elle soi (sic) distribuée gratuitement", "des péripatéticiennes à Gesves" et autres suggestions pas toujours de bon goût.

"Nous allons devoir introduire une modération a priori" notamment en raison de propos à caractère raciste, a admis à l'agence Belga le porte-parole du MR, Christophe Cordier, expliquant que le projet avait au départ été concu avec une modération a posteriori.