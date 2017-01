C’est une certitude, le livre de Jacqueline Galant ne passe pas au sein de sa formation politique. Hier, son président Olivier Chastel a affirmé qu’il ne partageait pas une bonne partie des appréciations de l’éphémère ministre de la Mobilité (18 mois de service avant son limogeage). "Je laisse le droit à chacun d’écrire un livre sur son vécu. Je ne suis pas là pour censurer qui que ce soit. Je constate que c’est un ouvrage personnel plus qu’un livre politique. Jacqueline Galant dévoile sa vérité et sur bon nombre d’éléments, je ne la partage pas" , a-t-il déclaré à l’agence Belga. La présidence du MR n’envisage néanmoins pas de sanction à l’égard de la bourgmestre de Jurbise. La libérale n’y est pourtant pas allée de main morte.

Galant, je vous dis merde ! dresse en effet un portrait peu flatteur du monde politique belge dans son ensemble - au MR comme dans les autres partis. Ainsi, Didier Reynders "a alimenté les critiques et les pressions" à son encontre, le président du Parlement wallon André Antoine (CDH) est "un clown sur un perchoir". Quant à la majorité des hommes politiques qu’elle a côtoyés, ils ne pensent qu’au pouvoir et au sexe : "Dans l’administration, au sein des syndicats, sur le terrain et même dans mon propre camp politique, j’ai assisté impuissante à un bal de faux-culs qui vous sourient et, le dos à peine tourné, vous poignardent […]".

Autre extrait : "Les hommes politiques sont ainsi faits. […] Derrière leur costume, ils restent en réalité des jeunes cons de 18 ans qui, lors des beuveries d’université, peuvent sortir leur sexe pour regarder qui a le plus gros".

Voilà qui est dit…

