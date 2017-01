Le chef du groupe PS au parlement bruxellois, Philippe Close, s'est demandé mardi si la fermeture pour un jour du Musée de l'Armée, par manque de personnel, jeudi, n'était pas lié "à la volonté de la N-VA et sa secrétaire d'Etat fédérale Elke Sleurs de tout faire pour saboter les efforts de la Région bruxelloise" au moment où celle-ci met tout en oeuvre pour renforcer son attractivité touristique.

"Il apparaît de plus en plus clair que cela fait partie d'une stratégie délibérée pour assécher petit à petit les institutions nationales afin de faciliter leur démantèlement et le déménagement de certaines collections vers la Flandre, comme le suggère également le statu quo quant à la définition d'un lieu pour les collections d'art moderne", a commenté mardi l'élu socialiste, par ailleurs échevin des Finances et du Tourisme à la Ville de Bruxelles.

Disant avoir appris cette fermeture exceptionnelle avec "stupéfaction et consternation", Philippe Close a jugé "indécent de faire mine de ne pas trouver de solution au manque de gardiens permettant l'ouverture du Musée de l'Armée jeudi, à l'heure où la Région bruxelloise lance le chantier du nouveau site Citroën afin d'y accueillir son futur musée d'art moderne et contemporain.

Pour lui, la secrétaire d'Etat se doit de trouver des solutions "car quel signal envoie-t-on aux touristes en agissant de la sorte? Peut-être certaines collections du Musée intéressent le projet de Musée de l'Air à Coxyde? Les institutions culturelles bruxelloises méritent mieux qu'une gestion à la petite semaine", a-t-il conclu.





Elke Sleurs réagit

La secrétaire d'Etat fédérale Elke Sleurs (N-VA) en charge, notamment, de la Politique scientifique et des Grandes villes n'est pas chargée de la gestion du Musée de l'armée a tenu à rappeler mardi après-midi son cabinet, en réaciton à la sortie de M. Close. La gestion du Musée de l'armée entre dans les compétences du ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA).





"Un nombre insuffisant de gardiens pour assurer la sécurité"

Le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire (MRA) sera exceptionnellement fermé ce jeudi 12 janvier "en raison d'un nombre insuffisant de gardiens pour assurer la sécurité de notre public et de nos collections", a-t-il annoncé sur son site internet. "On a choisi la journée de jeudi - et non de vendredi, comme initialement envisagé - car il n'y avait pas de réservations ou de visites guidées prévues de jour", a précisé mardi la responsable de la communication, Marie-Hélène Billwatsch, à l'agence Belga.

Selon elle, le Musée de l'armée est, comme d'autres institutions, touché par les restrictions budgétaires imposées à la Défense - même si l'entrée est devenue payante le 1er janvier 2016.

Les malades longue durée ou les employés qui partent à la pension ne sont ainsi pas remplacés.

En 2015, le musée employait près de 180 personnes (dont 35 militaires sur le site de Bastogne).

Le MRA, un établissement scientifique fédéral (ESF) dépendant du ministère de la Défense, est dans la tourmente depuis plusieurs années, notamment en raison de l'incertitude qui pesait sur son avenir, des conditions de travail et le climat général dénoncés par les syndicats ainsi que la gestion des véhicules de service - et des chauffeurs - mis à sa disposition et de l'usage de cartes de crédit.

Le musée est appelé à se fondre le 1er avril prochain au sein d'un nouvel organisme "transversal", dédié à la mémoire et à la gestion du patrimoine militaire, le "War Heritage Institute". Ce parastatal de type B intégrera également l'Institut des Vétérans - Institut national des Invalides de Guerre (IV-INIG), le Mémorial national du Fort de Breendonk (MNFB), le Pôle historique de la Défense (PHD) et le "boyau de la mort" à Dixmude, géré par le MRA.