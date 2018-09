Ils sont 22.650 de moins (-6,2%) qu'au même mois l'an dernier

L'Office national de l'Emploi (Onem) recensait en août 342.624 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi, soit 22.650 de moins (-6,2%) qu'au même mois l'an dernier. Tout comme les derniers mois, le nombre de chômeurs reste donc sous la barre des 350.000. Il n'y a plus eu si peu de chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi depuis le début des années '80.

Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) diminue sur base annuelle de 15,5% (-4.507 unités). Il baisse également dans la classe d'âge des plus de 50 ans (-2,5% ou -3.176 unités). Le mois dernier, le nombre de chômeurs complets sur base annuelle a diminué en Flandre (-9,1%) et en Wallonie (-6,4%), mais a augmenté en Région bruxelloise (+1%, ou 651 unités). En août, on dénombrait en Région flamande 137.283 chômeurs complets, en Région wallonne, 139.565 et en Région de Bruxelles-Capitale, 65.776, selon les chiffres dévoilés jeudi par l'Onem.