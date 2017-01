Fini de devoir ralentir jusqu’à 30 km/heure le dimanche après-midi aux abords des écoles. Dorénavant, les zones 30 ne limiteront la vitesse que quand c’est nécessaire. Toutes les zones 30 n’en seront pas équipées mais l’idée se développe en Wallonie.

Nombreux sont les conducteurs à pester contre une restriction de la vitesse hors des périodes d’activités scolaires. Ainsi, ces zones 30 aux abords des écoles ne semblent pas être respectées de tous dès qu’on est en dehors des horaires scolaires. Et les conducteurs ont du mal à tolérer d’être verbalisés à 22 h en roulant à 50 km devant une école.

En Belgique, les trois régions ont agi et ont acté l’installation des panneaux dits intelligents. Ceux-ci ne sont actifs qu’à certains moments précis : les heures des entrées et sorties de classes.

Des panneaux d’un nouveau type fleurissent donc en Wallonie : noirs, munis de leds, ils fonctionnent en alternance selon le calendrier des écoles qu’ils protègent.

Au total, la Wallonie a déjà équipé 30 zones d’une signalisation dynamique pour la limitation des vitesses à 30 km/h uniquement pendant les heures scolaires. Mais le ministre wallon en charge des Travaux publics Maxime Prévot ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Trente autres zones seront équipées de ce système d’ici la fin de l’année 2018, soit d’ici deux ans. "Nous avons prévu un budget de 2.000.000 € pour équiper les soixante zones. Attention, on ne parle pas de soixante panneaux mais bien de zones. Dans chaque zone, il peut y avoir deux ou quatre panneaux", détaille Audrey Jacquiez, porte-parole du ministre Prévot. La trentaine d’écoles qui profiteront de ces nouveaux panneaux intelligents n’est pas encore déterminée mais la liste est en cours et ne devrait plus tarder, selon le cabinet du ministre CDH.