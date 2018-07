Quel sera l’impact exact des grèves du personnel de cabine de Ryanair en Belgique ces 25 et 26 juillet ?

En tout, nous avons supprimé 100 vols depuis et vers la Belgique sur les deux jours. On s’attend à ce que cela ait un impact sur 18 000 passagers au total dans votre pays, et plusieurs dizaines de milliers d'autres voyageurs sur l’ensemble des pays touchés (Portugal, Italie et Espagne). On a prévenu les passagers lésés la semaine dernière et 95% d’entre eux ont déjà été “rebookés” sur un nouveau vol. Nous avons eu une politique très prudente par rapport à ces grèves qui ne seront pas aussi suivis qu’annoncé : je crois que nous aurons même des équipages libres demain et jeudi.