Après 28 années dans l’enseignement, Isabelle a pris la décision de changer de vie… "Je viens de prendre un congé pour convenance personnelle d’une année scolaire et me lance dans… la restauration ! J’en ai assez de ce nivellement par le bas. Je me plaisais pourtant dans mon métier, je ne reproche rien ni aux enfants ni à la direction, mais bien aux parents devenus de plus en plus procéduriers et surtout, à ce pacte d’excellence avec lequel on va droit dans le mur ! Cela me pesait de plus en plus, jusqu’à faire un burn out ! J’ai décidé de rebondir, j’ouvre un resto !"

(...)