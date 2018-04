"J’adore cette odeur !" La réponse de Mathieu Van Lophem, directeur de Deliveroo Belgique, fuse, lorsqu’on lui fait remarquer, pénétrant dans la petite maison bruxelloise à vitraux qui sert de surprenant siège belge à l’entreprise, qu’il y traîne, toujours, un fumet de start-up.

Le leader de la livraison de repas en Belgique a laissé passer la tempête de janvier, où des voix se sont élevées contre le fait que Deliveroo allait rémunérer les livreurs à la course, avec passage obligatoire sous statut d’indépendant. Et revient avec une étude menée auprès de ses livreurs, qui le conforte dans ses choix, et que La DH a pu lire.