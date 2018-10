Voici tout ce qui changera dans le cadre de la nouvelle loi sur la Police des chemins de fer dès le 1er novembre 2018, dont le port d'un badge nominatif obligatoire et les nouveaux rôles définis aux agents du personnel de quai. Ils pourront désormais constater des infractions, et détiendront un pouvoir sanctionnateur. Ce qui inquiète le syndicat CGSP Cheminots, la CSC Transcom Cheminots et le syndicat METISP-PROTECT.

Dès le 1er novembre 2018, la nouvelle loi sur la police des chemins de fer entrera en vigueur. Celle-ci comprend entre autres, un important volet sur les amendes administratives. Par cette nouvelle loi, la SNCB compte poursuivre plus efficacement et plus rapidement les voyageurs ayant commis une infraction sur le domaine ferroviaire, et diminuer ainsi le sentiment d'impunité.

Pour rappel, le 12 décembre 2015, à l’initiative de l’ex-ministre de la mobilité Jacqueline Galant, un arrêté royal désignant les membres du personnel de HR-RAIL compétents pour la sécurité et la surveillance des chemins de fer était publié au moniteur.

Et le 28 mai 2018, un arrêté royal d’application de cette loi était également publié. Celui-ci définit notamment les catégories des agents de la SNCB qui seront appelés à jouer aux constatateurs ou sanctionnateurs au sein des installations de la SNCB.

(...)