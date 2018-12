En avril dernier, Maxime a été confronté à l’un de ces vendeurs malhonnêtes. "Avec ma compagne, on voulait acheter un chien. On avait une préférence pour un border collie ou un berger australien. En faisant des recherches sur Internet, on est tombé sur le site d’un vendeur et on a pris contact avec lui. Une fois rentrés à la maison avec le chiot, tout se passe très bien : il est de bonne humeur, il a l’air en forme… Mais le lendemain, il ne bouge presque plus et refuse de manger. On l’a donc emmené chez le vétérinaire en urgence et le verdict est tombé : toux du chenil et parvovirose. Deux maladies pour lesquelles il aurait dû être vacciné.

(...)