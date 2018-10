Une Mouscronnoise a compilé l'ensemble des tracts reçus durant toute la campagne. Et le résultat pèse lourd.

Le vote des élections communales de dimanche a laissé place aux analyses politiques depuis le début de semaine. Chaque parti politique a évoqué le bilan du scrutin communal et provincial qui vient de se jouer. Une habitante de la commune de Mouscron en a fait de même, mais d'un point de vue purement quantitatif et pour l'anecdote. Elle a compilé durant toute la campagne les tracts et autres publicités électorales qui se sont retrouvés dans sa boîte aux lettres.

Au total, la Mouscronnoise a donc reçu 532 grammes de propagande politique. Cela représente pas moins de 75 publicités électorales. C'est le CDH qui arrive en tête avec 29, suivi du MR (25), du PS (18), d'Ecolo (2) et du PP (1). L'échantillon n'est évidemment pas représentatif comme l'explique l'habitante, auteure du comptage, qui ajoute que : "Cela concerne les affiches où il y a au moins la tête d'un candidat".

Pour rappel, dimanche dernier, le CDH a conservé sa courte majorité absolue à Mouscron avec 19 sièges sur les 37 en lice.