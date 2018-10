Le premier échevin libéral sortant de la Ville de Bruxelles, Alain Courtois, remettra sa démission comme conseiller communal avant de prêter serment lors de l'installation de la nouvelle assemblée des élus locaux, a-t-il annoncé lundi, devant la presse. M. Courtois a mis la défaite de sa liste, l'Open MR, plus sur le compte du changement de la sociologie de la Ville que sur celui d'une participation du MR à la majorité fédérale avec la N-VA.

"Les quartiers ont été métamorphosés pour trente six raisons de manière telle que l'image et le message du néolibéralisme ne passe plus. Cette ville est passée très majoritairement à gauche", a-t-il dit.

M. Courtois a ajouté ne pas comprendre comment "tout ce que j'ai entendu dans la campagne à propos d'un certain laxisme en matière de sécurité et de propreté ne s'est pas traduit dans les urnes".

L'échevin libéral sortant a par ailleurs félicité le PS et Ecolo pour leur succès électoral, disant leur souhaiter "le meilleur".

Refusant de s'en expliquer davantage, Alain Courtois a par ailleurs déploré l'absence de soutien de "certains" dans ses propres rangs, durant la campagne. "J'ai demandé à certains d'entrer dans le vestiaire et ils ont refusé", a-t-il commenté.

Alain Courtois a enfin précisé qu'il achèverait son mandat de député au parlement régional bruxellois.