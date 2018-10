Mardi prochain, le premier refuge belge pour jeunes victimes de discrimination intrafamiliale ou d’exclusion en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre ouvrira ses portes à Bruxelles.

“Le refuge proposera un hébergement temporaire et un accompagnement à des jeunes de 18 à 25 ans. L’hébergement se fera dans un appartement anonyme et sécurisé pour une période de 3 mois renouvelables sous certaines conditions. Le premier appartement du refuge peut accueillir 4 jeunes en même temps”, précise la plateforme Rainbow House dans un communiqué.

Le refuge proposera également un accompagnement complet à ses résidents. “L’accompagnement proposé se décline autour de cinq pôles : la santé (accès aux soins de santé physique et mentale), le pôle social et juridique (accès aux droits sociaux et aide juridique), le pôle socio-culturel (organisation d’activités diverses), le pôle éducation, emploi et formation (autonomie, émancipation et accès au marché de l’emploi) et le pôle logement (préparation du projet de sortie de l’appartement-relais)”, précise également le communiqué.

Selon les initiateurs de ce refuge, les personnes LGBT sont plus susceptibles que les autres d’être contraints à vivre dans la rue à un moment de leur vie. Le refuge se veut une solution pour éviter ces solutions dramatiques. “À l’occasion du lancement officiel de l’initiative en mai 2018, M. Madrigal-Borloz, Expert indépendant des Nations Unies soulignait que parmi les jeunes sans-abri à travers le monde, les personnes LGBT représentent entre 20 % et 50 % ! C’est également le cas en Belgique et en particulier à Bruxelles. Entre 2011 et 2012, l’Association Cultures et Progrès a mené une étude de terrain qui confirme cette réalité et l’absence de réponse spécifique apportée aux jeunes victimes d’homophobie intrafamiliale parfois contraints à la rue”, ont-ils indiqué.

Les jeunes qui souhaitent solliciter l’aide du Refuge Bruxelles peuvent d’ores et déjà le faire par e-mail à l’adresse suivante : info@refugeopvanghuis.be.