Mercredi matin, la nébulosité restera très abondante avec des précipitations principalement sur l'ouest et le sud du pays.

Dans le courant de la journée, la nébulosité deviendra variable avec quelques éclaircies et parfois des passages plus nuageux accompagnés d'averses orageuses surtout sur l'est et à la côte. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 15 ou 16 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de nord-est à la côte et faible ailleurs dans le pays, selon les prévisions de l'IRM.

Dans la soirée, le temps pourrait devenir temporairement plus sec mais durant la nuit, la nébulosité deviendra à nouveau plus abondante avec de la pluie depuis le nord-est. Les minima seront de l'ordre de 5 degrés en Hautes Fagnes et de 9 degrés dans le centre et l'ouest du pays. Jeudi, en matinée, les nuages occuperont toujours le ciel avec quelques pluies intermittentes. En cours de journée, les précipitations toucheront principalement la moitié sud-est du pays, sous forme d'averses orageuses alors que le temps deviendra graduellement plus sec à partir du nord-est. Les maxima varieront entre 10 et 15 degrés sous un vent de nord-est modéré. Enfin, vendredi, les nuages seront encore majoritaires mais le temps restera sec même si de faibles pluies isolées ne sont pas exclues.