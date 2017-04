L’affaire Publifin a fait des dégâts au sein d’une population de plus en plus méfiante vis-à-vis de ses élites, déjà marquée par les affaires de la Carolo, ou plus récemment, du Kazakhgate. Alors, quels efforts de bonne gouvernance les partis sont-ils réellement disposés à fournir ? Quelles réformes voient-ils d’un bon œil ? À quels privilèges accepteraient-ils de renoncer ?

Autant de questions auxquelles le GERFA (Groupe d’étude et de réforme de la fonction administrative) a tenté de répondre dans sa dernière grande enquête sur la bonne gouvernance, diligentée suite aux révélations de l’affaire Publifin. "Les propositions, basées sur les travaux du GERFA, ont été envoyées le 1er mars aux 7 principaux partis francophones", précise Michel Legrand, président du GERFA. "Les réponses sont toutes arrivées à la fin du mois, signées par les 7 présidents de parti : Elio Di Rupo (PS), Olivier Chastel (MR), Benoît Lutgen (CDH), Zakia Khattabi et Patrick Dupriez (Écolo), Olivier Maingain (DéFI), Mischaël Modrikamen (PP). Pour le PTB, c’est le porte-parole qui a répondu."

[...]

