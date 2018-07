Alors que la majorité wallonne s'apprêtait à voter le décret-programme, les députés PS et Ecolo ont subitement quitté le Parlement wallon. Avec deux députés sous certificat médical, la majorité MR-CDH s'est trouvée dans l'incapacité de voter...

Ce mardi soir, à trois jours des vacances parlementaires, le Parlement wallon est en ébullition. La majorité wallonne, qui ne tient qu'à un siège, devait voter le décret-programme. Problème : deux députés MR étaient absents du Parlement, pour raisons médicales.

La majorité s'attendait à ce que l'opposition respecte le "gentlemen's agreement" en vigueur au Parlement… Il n'en a rien été ! Au moment de passer au vote, les députés du groupe PS et Ecolo ont conjointement quitté l'assemblée. Résultat ? La majorité...n'avait plus de majorité. En effet, sans eux, le quorum de présence n'était pas atteint et le Parlement ne pouvait voter. La séance a donc été suspendue… le temps que Christine Defraigne (MR) arrive d'urgence au Parlement !

« Christine Defraigne doit subir une petite opération ce mercredi. Elle est entrée au CHU de Liège ce mardi soir . Elle est actuellement en route pour venir voter. Quant à Philippe Dodrimont, il est absent depuis trois semaines pour de réels soucis de santé et ne sera pas de retour avant septembre », nous explique Jean-Paul Wahl, chef de groupe MR. « C'est scandaleux ! Un vrai manque de respect pour la dignité humaine. Cela donne une image déplorable du Parlement wallon. »

A l'heure d'écrire ces lignes, ce mardi à 21h30, Christine Defraigne était sur le point d'arriver au Parlement. « Le vote aura lieu. Tout ce que l'opposition aura réellement fait, c'est d'obliger une personne à sortir de l'hôpital pour voter », reprend Jean-Paul Wahl. « Il existe pourtant un accord au sein du Parlement : quand quelqu'un est malade, on ne soulève pas la règle du quorum. Je l'ai moi-même encore fait récemment à la Communauté française. »

«A un moment, il faut être sérieux ! On parle du décret-programme, l'un des textes les plus importants de la législature ! Et ils n'ont pas la majorité… Les députés sont partis », estime le porte-parole du groupe PS. « C'est pathétique pour l'image du Parlement. »

Sur ce point, au moins, majorité et opposition sont sur la même longueur d'ondes.