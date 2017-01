La cheffe de groupe PS Laurette Onkelinx a apporté jeudi son soutien au ministre des Pouvoirs locaux Paul Furlan mais réclamé que le patron de Nethys et bourgmestre d'Ans Stéphane Moreau (PS), fasse "un pas de côté" en raison du scandale Publifin, le holding public liégeois dont Nethys est une société opérationnelle. "J'attends de voir ce que le parti va décider, mais je pense à titre personnel que (Stéphane Moreau) doit faire un pas de côté", a affirmé Mme Onkelinx, interrogée dans l'émission de la VRT "Villa Politica".

L'ex-Liégeoise évoque la réputation des militants et mandataires politiques "qui se battent par idéal" mais sont salis parce que quelques-uns "profitent d'un système".

Laurette Onkelinx se dit confiante dans la capacité de réaction du président du PS Elio Di Rupo. "Il ne fera pas de grandes déclarations avant d'avoir vu les personnes les unes après les autres, et il fera prendre les décisions par les instances du parti. C'est ce qu'il est en train de faire et je pense qu'il prendra les bonnes décisions."

PS et cdH veulent avancer avec l'opposition

Le ministre-président wallon Paul Magnette (PS) et le président du parlement wallon André Antoine (cdH) organiseront la semaine prochaine une réunion rassemblant les groupes politiques représentés au parlement, afin d'entendre les propositions exprimées par chaque formation politique pour améliorer les règles et dispositifs de bonne gouvernance à la suite du scandale Publifin. Cette annonce a été faite par la voie d'un communiqué commun, à l'issue d'une réunion ce jeudi des présidents des deux partis, Elio Di Rupo et Benoît Lutgen, avec M. Magnette et les vice-présidents du gouvernement wallon, Maxime Prévot (cdH) et Jean-Claude Marcourt (PS).

Mercredi, le ministre des Pouvoirs locaux Paul Furlan (PS), sous les feux de l'opposition au parlement wallon, avait avancé une série de réformes de la gouvernance des structures publiques, assurant être ouvert à d'autres propositions de l'opposition, mais cette dernière avait maintenu sa défiance à son égard, estimant que ni le ministre ni le gouvernement n'avaient répondu à suffisance.