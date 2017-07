Le décumul des mandats sera dorénavant interdit aux socialistes dans les villes et communes de plus de 50.000 habitants. Une mesure loin de faire l’unanimité au sein du PS. Ce n’est en effet qu’avec 52 % des voix que le décumul a été adopté, et même accueilli sous les huées des membres du parti favorables au décumul intégral.

Visiblement, les dinosaures du parti n’ont toujours pas compris la leçon. Alors que quelques têtes sont tombées, démissionnaires ou exclus, les socialistes pensent que le linge sale a été lavé en famille. Loin de là, on a laissé dans la manne bien des affaires sales que ce léger coup de serpillière n’a pas effacées. Du côté de la base, on en espérait bien évidemment plus. Mais au sommet de la hiérarchie, on s’accroche vaille que vaille aux mandats et autres avantages.