Troisième parti à Liège et Molenbeek, second à Charleroi, à Herstal, Seraing (24 % !) : dans toutes ces communes densément peuplées, le PS a invité le PTB à négocier. Du jamais vu ! La question se pose donc, assez logiquement : à quoi ressemblerait une commune gouvernée par le PS et le PTB ?

(...)