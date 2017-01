2016 est une année complètement normale. Voilà ce qui ressort du bilan climatologique belge de l’an dernier. 10,7° de moyenne alors que la normale est à 10,5°.

Pourtant, au niveau mondial, 2016 fut une des années record. "La Belgique n’est pas représentative du monde, lance-t-on à l’IRM (Institut royal de météorologie). Le réchauffement climatique ne touche pas la Belgique. On observe depuis six ou sept ans que les températures cessent de monter. Mais ce laps de temps est trop court pour évaluer cette tendance."

Il faudra attendre encore des années pour vérifier si cette tendance est vraie. Toujours est-il que notre climat a changé depuis la période de 1960 à 1990. "Pour établir le bien-fondé d’une tendance, il faut au moins trente ans. Ce qu’on peut dire par rapport à cette période-là en Belgique, c’est qu’il pleut 10 % en plus et qu’on a gagné un degré."

Cependant, 2016 dénote par la rupture entre les six premiers mois de l’année et les six derniers. Car, à y regarder de plus près, tout n’était pas normal sur le plan météorologique. En effet, de janvier à juin, l’humidité était bien au-dessus des normales et à partir de juillet - jusqu’en décembre - il a fait sec et doux; avec un mois record, celui de septembre, qui fut plus agréable que le mois d’août.

Pourtant, 2015 comme 2016 ont connu des hivers particulièrement doux. Peu de neige. Le thermomètre n’est qu’à de très rares occasions descendu sous la barre du zéro degré centigrade. "La raison ? L’oscillation Nord-Atlantique. Dès que cet indice est positif, l’Europe de l’Ouest est sous l’influence de masse d’air venue de la mer du Nord et de l’Atlantique. Or en mer, elles sont plus chaudes que l’air sur le continent."