Le record de température pour un 14 septembre battu

Belgique

Le record de température pour un 14 septembre a déjà été battu mercredi vers midi avec 29,2° à Kleine-Brogel en Campine (nord-est du territoire), peut-on lire sur le site internet de l'Institut royal météorologique (IRM). Le précédent record, établi en 1964, atteignait 28,3°. Le météorologue David Dehenauw indiquait en outre mercredi matin sur son compte Twitter que les températures seraient comprises entre 27 et 33 degrés et que des orages de chaleur n'étaient pas exclus.

Le seuil d'information européen de 180 µg/m³ de concentration d'ozone pourrait également être dépassé localement mercredi, essentiellement dans le centre ou le nord du pays, indique la Cellule interrégionale de l'environnement (CELINE).

L'ensoleillement généreux et les températures élevées, couplés à l'accumulation des polluants provoqueront des concentrations d'ozone maximales horaires comprises entre 125 et 170 µg/m3, et localement jusque 185 µg/m3.

Les concentrations d'ozone diminueront jeudi mais resteront élevées avec des maximums entre 100 et 140 µg/m3, tandis que la qualité de l'air s'améliorera vendredi.

Mardi, malgré de fortes concentrations d'ozone, le seuil européen d'information n'a pas été franchi. La température maximale officielle a été atteinte à Uccle, avec 31,2° vers 16h50, soit la température la plus élevée jamais enregistrée lors d'un 13 septembre, depuis le début des observations en 1901. Le précédent record datait de 1947 avec 28,9°, avait indiqué l'IRM.